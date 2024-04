El actor Jonathan Majors logró evitar la cárcel en su sentencia por un caso de violencia domestica

Presente en la sala del tribunal de Manhattan del juez Michael Gaffey el lunes, Majors podría haber enfrentado hasta un año de cárcel por su condena el 18 de diciembre por dos delitos menores de agresión imprudente y acoso contra Grace Jabbari . Después de un juicio de tres semanas a fines del año pasado y varios días de deliberaciones, el ex actor de Marvel fue condenado por un jurado compuesto por tres hombres y tres mujeres.

Al dictar sentencia el lunes, el juez Gaffey también emitió una orden de protección permanente contra cualquier contacto con Jabbari y terapia continua para Majors. El actor no puede solicitar ni poseer un arma, dijo también el juez. Cualquier violación de los términos de la sentencia podría resultar en que Majors sea puesto tras las rejas por hasta 364 días, dejó claro Gaffey hoy. Si Majors no completa el programa de intervención de la Costa Oeste, también podría enfrentarse a seis meses de cárcel.

Frente a un total de cuatro cargos de delitos menores, Majors, que se declaró inocente, no fue condenado por el jurado por agresión intencional en tercer grado y por acoso agravado en segundo grado contra su entonces novia Jabbari. Aunque estaba presente todos los días Majors no testificó en su juicio.

Al igual que Majors, Jabbari estuvo en el tribunal el lunes cuando se dictó la sentencia. Antes de dictar sentencia, la bailarina británica leyó una declaración sobre el impacto de la víctima. “Hará esto otra vez”, dijo Jabbari sobre Majors, que estaba sentado a pocos metros de ella. "Este es un hombre que cree que está por encima de la ley", añadió.

Majors no hizo ninguna declaración ante el tribunal el lunes. Dado que esta es la primera condena del actor, tanto la fiscalía como la defensa coincidieron en que la pena de cárcel para Majors no era una sentencia apropiada, según hemos oído. Al dictar sentencia, el juez Gaffey dijo el lunes que “la cárcel no es necesaria” para Majors.

Jonathan Majors enfrenta una demanda por difamación

Con su carrera diezmada desde su arresto en marzo de 2023, la estrella de Creed III también enfrenta actualmente una demanda por difamación presentada por Jabbari. Casi justo después de que Jabbari presentara su denuncia a finales de marzo, la abogada principal de Majors, Priya Chaudhry, juró que se avecinaban contrademandas. Sin embargo, hasta el día de hoy, no han aparecido tales contrademandas en ningún expediente judicial.

El caso de difamación de Jabbari está lleno de acusaciones adicionales de abuso contra Majors que originalmente el juez Gaffey mantuvo fuera del expediente penal. Inicialmente, el juez dictaminó que el material era demasiado “incendiario” para permitir que Majors recibiera un juicio justo. Sin embargo, en gran parte debido a la propia defensa, más tarde revocó partes de esa decisión de sellado para que Jabbari pudiera responder eficazmente al interrogatorio en el estrado.

La sentencia del lunes puso fin a una espiral descendente de un año para Majors que comenzó con el arresto del actor por la policía de la ciudad de Nueva York el 25 de marzo de 2023 por violencia doméstica. El arresto se produjo pocas horas después de que una discusión entre el actor y Jabbari se tornara física dentro de su automóvil con chofer a altas horas de la noche en el centro de Manhattan.

En lugar de negociar una declaración de culpabilidad por los cargos menores, que no son delitos graves, presentados por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Majors y su abogado Chaudhry tomaron el arriesgado paso de ir a juicio por el caso de delito menor. Si la maniobra fue un intento de asegurar un veredicto de inocencia y salvar la carrera del actor, que había comenzado a implosionar en los días posteriores a su arresto cuando su firma de relaciones públicas y su gerencia lo despidieron en rápida sucesión, fue un fracaso.