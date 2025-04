El actor de "Los Simpson" Hank Azaria reveló por qué dejó de poner su voz a Apu

La serie animada de larga duración fue criticada después del lanzamiento del documental de 2017 The Problem With Apu de Hari Kondabolu, que afirmaba que el personaje era un estereotipo ofensivo de las personas de ascendencia india y asiática.

"¿Cuál es la diferencia entre el Inspector Clouseau, con una voz francesa un poco tonta, o el Doctor Strangelove, con una voz alemana un poco tonta, y Hrundi V. Bakshi, con una voz india un poco tonta?", preguntó Azaria en el podcast Pablo Torre Finds Out .

Y es una pregunta que todavía me hacen. La gente comenta: "¿Por qué puedes hacer de Luigi [ el personaje de Los Simpson ] y eso no es ofensivo? ¿Por qué puedes hablar como Cletus y eso no es un problema, pero no puedes hacer de Apu? ¿Verdad?".

Honestamente, al principio pensé: "Déjame investigar esto, luego volveré a hacer la voz y diré que lo entiendo, pero que seguiré haciéndolo". Y me sorprendió mucho pensar: "No, de hecho, creo que estoy haciendo daño".

El actor continuó sugiriendo que "no es un héroe" y que "se vio arrastrado a esto", y agregó que tenía que tomar una "decisión pública profesional".

“Diría que lo principal fue que, cuando se perpetraban crímenes de odio contra personas del sur de Asia, muchas veces simplemente se les llamaba Apu”, señaló. “Se convirtió en un insulto cuando apuñalaban, disparaban o robaban a los dependientes de las tiendas de conveniencia, ¿sabes?. Sobre todo cuando a los chicos con profesiones más estereotipadas los odiaban físicamente y los llamaban Apu. Eso no era bueno. Significa que se nos escapó, que algo se nos escapó. Claro, no era nuestra intención. Y no tenemos la culpa de que la gente lo convirtiera en ese tipo de odio, pero sí que lo provocamos".

El actor añadió: "Existen muchos otros estereotipos y cosas que afectan seriamente a las personas de color en este país. Así que, aunque Apu quizá no sea lo más importante del mundo, es una ventana a algo muy importante".