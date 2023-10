El creador de Breaking Bad habló sobre la posibilidad de un nuevo spin-off

Dijo: “ De vez en cuando me encuentro pensando en esos personajes, soñando despierto con lo que les habría pasado. Anna Gunn [que interpretó a Skyler, la esposa de Walt] y R.J. Mitte son personas tan maravillosas que interpretan papeles tan interesantes que no puedo evitar desear un final feliz para ellos.

“Cuando termina Breaking Bad, no es un final muy feliz para esos personajes, pero se presenta que sus vidas continúan. Me gustaría creer que las cosas mejorarán para ellos. Odiaría pensar que Walt Jr. siguiera los pasos de Walt en el negocio del crimen. Ese es probablemente el tipo de cosas que alguien presentará dentro de 10 o 15 años: Walter Jr. como un señor del crimen de Albuquerque que triunfa donde su padre fracasó.

“Puedo garantizar prácticamente en este momento que no tengo ningún interés en que eso suceda. Sería un triste tributo al programa. Es divertido pensar en lo que les pasaría a los personajes, pero no llega al nivel de: 'Vaya, me gustaría contar más sobre la historia'. Pero quién sabe, tal vez dentro de unos años”.

Continuó diciendo que sería “muy dudoso” que tal spin-off llegue. Y añadió: “Lo único atractivo de esa idea es trabajar de nuevo con R.J. Mitte porque es un actor maravilloso y un tipo dulce. Pero eso sería muy deprimente. Esa sería una lección equivocada del programa, si es que se puede extraer alguna lección de él”.

De qué se arrepiente Vince Gilligan respecto a Breaking Bad

Al reflexionar sobre los diez años desde el final del programa, Gilligan agregó: “Estoy muy orgulloso de ello y debo enfatizar que fue un esfuerzo de grupo. Tuve escritores maravillosos y nos esforzamos muchísimo para unir todo.

“Creo que lo único que nos equivocamos fueron los dientes de Aaron Paul. ¡Son demasiado perfectos! Para un tipo que recibió tantas palizas como él y fumó tanta metanfetamina, sus dientes no se verían tan hermosos. Probablemente le hicimos un flaco favor al país, pero dicho esto, Aaron es agradable a la vista, así que fue mejor para la gente que miraba”.