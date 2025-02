El director Lars von Trier ingresó a un centro de salud tras ser diagnosticado con Parkinson

El cineasta había anunciado que padecía la enfermedad en 2022, cuando tenía 66 años: "En cuanto al diagnóstico de Parkinson de von Trier, dijo: "Como persona privada, me encanta la medicina. Tomo tantas pastillas porque ahora tengo tantas cosas que curar... Me gustan las reglas y los límites. También me gusta cuando estoy entre la espada y la pared. Tengo que encontrar algo completamente nuevo que decir".

En 2023, había realizado una publicación en Instagram, la cual describía: "Con un poco de suerte, todavía me quedarán algunas películas decentes por delante". La misma fue eliminada.

Sus últimos créditos como director fueron en la serie "El Reino", además de que se encontraba preparando "Ètudes", una serie de pequeños y modestos cortometrajes de diez minutos de duración cada uno. En 2018, el cineasta danés, creador del movimiento Dogma 95, aseguró que no iba a volver a trabajar después del durísimo rodaje de "La casa de Jack": "Me sentí fatal rodando esta película. Y la culpa solo la tengo yo. Estaba lleno de ansiedad, de alcohol… Por eso no puedo afrontar el rodaje de otra, al menos inmediatamente".