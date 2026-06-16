El dolor del padre de Gaspi tras el accidente: "Se me va a hacer muy difícil vivir sin él"

Ricardo Prim recordó al youtuber fallecido en el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro y compartió conmovedores mensajes en redes sociales. También reveló las muestras de afecto que recibe desde la muerte de su hijo.

El padre de Gaspi expresó su profundo dolor por la muerte de su hijo.

A pocos días de la muerte de Gaspar "Gaspi" Prim Díaz en el choque de dos helicópteros ocurrido en Brasil , su padre, Ricardo Prim , expresó el profundo dolor que atraviesa por la pérdida del influencer de 23 años y compartió emotivos homenajes en sus redes sociales para recordarlo.

El dueño de la librería Buensur , en Puerto Madryn , utilizó su cuenta de Facebook para publicar distintas fotografías junto a su hijo. Entre ellas, compartió imágenes familiares, recuerdos de la infancia del youtuber y postales tomadas en el local comercial donde ambos aparecían sonrientes.

En varias de las publicaciones escribió el mismo mensaje: "Gaspi, te quiero siempre" . También difundió videos y homenajes que circularon en redes tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Entre las publicaciones hubo una que resumió su estado de ánimo: una placa negra con una sola palabra en letras blancas. "Dolor" .

Gaspi murió el domingo pasado en Río de Janeiro junto al cantante estadounidense Oliver Tree y otras cuatro personas. Con casi 4 millones de seguidores en Instagram y más de 2,8 millones de suscriptores en YouTube, se había convertido en uno de los creadores de contenido más populares de Argentina.

En diálogo con Clarín, Ricardo contó cómo atraviesa estas horas tras la tragedia. "Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi, sin saber que no está. Me enteré al mediodía del domingo y no caigo del todo", confesó.

El hombre también relató que decidió abrir su librería pese al dolor por la enorme cantidad de muestras de cariño recibidas por parte de vecinos, amigos y seguidores del influencer.

"Yo hoy no iba a venir a la librería. La gente viene, llora y me deja flores. En cada abrazo que me dan, siento que me abrazara Gaspi", expresó conmovido.

La sospecha del padre sobre el accidente: "Para mí fue un atentado"

En medio del duelo, Ricardo Prim también sorprendió con declaraciones en las que puso en duda que la tragedia haya sido producto de un accidente. "Yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado", afirmó al referirse al choque de los helicópteros.

Además, sostuvo que aún existen interrogantes sobre lo ocurrido. "No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, pero me hacen llegar muchos datos...", señaló.

Mientras las autoridades brasileñas continúan con los peritajes para determinar las causas del siniestro, la familia de Gaspi intenta atravesar el dolor por una pérdida que conmocionó a millones de seguidores en Argentina y el resto de América Latina.