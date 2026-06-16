La muerte de Gaspi: las últimas imágenes del influencer junto a Oliver Tree y Lucas Vignale antes del accidente de helicóptero en Río de Janeiro

Los tres fueron vistos por las calles de la ciudad brasileña compartiendo un momento. Un usuario de X que se los cruzó mostró la situación.

Gaspi y Tree en el centro de la imagen mientras Vignale estaba de espaldas con un equipo de filmación.

En medio de la conmoción por la muerte del youtuber Gaspar Prim Díaz, alias Gaspi , en una choque de helicóptero en Brasil , se conocieron nuevas imágenes previas del joven junto al músico Oliver Tree y el editor audiovisual Lucas Vignale , también muertos en el siniestro. Los tres iban juntos en la nave cuando colisionó en el aire contra otra que iba en sentido contrario.

Los usuarios de Youtube y redes sociales siguen conmocionados por la tragedia ocurrida en Río de Janeiro , luego de que el siniestro se llevara la vida de los dos argentinos y el estadounidense.

En las últimas horas comenzó a circular un video que muestra a Gaspi junto a Tree y a Vignale pocas horas antes del accidente. Allí se los ve por la noche en las calles brasileñas compartiendo un momento juntos. Las imágenes fueron difundidas por el usuario de X identificado como @Tiramissu200, quien aseguró haberse cruzado con los tres durante la noche del sábado.

“Justo ayer a la noche me los encontré a los dos, no lo puedo creer”, escribió el joven tras conocerse la noticia. Además, el usuario publicó una foto junto a Gaspi y Oliver Tree, tomada durante ese mismo encuentro. Según explicó, tanto las imágenes como la grabación fueron registradas el sábado 13 de junio a las 20:04.

gaspi última noche En la grabación se lo ve a Gaspi de espaldas con su clásico traje negro charlando con Tree, mientras a su izquierda está Vignale con un equipo de filmación en mano. @Tiramissu200 (X)

En la grabación se lo ve a Gaspi de espaldas con su clásico traje negro charlando con Tree, mientras a su izquierda está Vignale con un equipo de filmación en mano. En el caso de la fotografía, ambos son captados mirando de frente: Gaspi sonriendo y Tree serio.

Muerte de Gaspi: los dos influencers que se salvaron y no subieron al helicóptero de la tragedia

El trágico accidente aéreo en Río de Janeiro, que terminó con la vida del youtuber Gaspar Prim Díaz (Gaspi) y del realizador Lucas Vignale, pudo haber tenido aún más víctimas. En las últimas horas, dos figuras vinculadas al entorno del grupo confirmaron que estaban invitadas al vuelo, pero decidieron no subirse minutos antes del despegue.

Se trata del influencer brasileño Thiago Alcântara, conocido como Iae Break, y del productor musical Victor WAO, quienes revelaron detalles de lo ocurrido y cómo evitaron estar en una de las aeronaves que colisionaron.

Alcântara explicó en redes sociales que había sido convocado para participar del paseo aéreo organizado por Lucas Brito Chaves, alias Lucas Frota, también fallecido en el hecho. Sin embargo, aseguró: “Yo iba a estar en el helicóptero hoy, en ese accidente, fui invitado, solo que no podía porque tenía un compromiso ya agendado”.