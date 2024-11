El efecto que no conocías de la música de la película Coco: identidad y acercamiento al Día de los Muertos

coco pelicula.jpg

A Miguel se le presenta una increíble revelación. En el altar familiar, su tatarabuelo con el rostro borroneado aparecía con la misma guitarra que de la Cruz, por lo que entiende que puede tener un parentesco con su ídolo. Es por eso que va a su mausoleo a robarse la icónica guitarra, pero cuando la rasguea se traslada a otra dimensión donde puede comunicarse con los muertos.

La película tiende un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, principalmente para explicar la relación que tenemos con la muerte y con nuestros orígenes. De esta forma, Miguel siempre se encuentra en búsqueda de su identidad, y la música funciona como el vehículo principal para transmitir ese sentimiento.

Para eso, se reunió un equipo con grandes nombres como Germaine Franco, Adrián Molina, Robert Lopez, Kristen Anderson-Lopez y Camilo Lara, todos bajo la conducción del Michael Giacchino, quien expresó: "La composición musical de Coco se reduce a ¿qué es lo mejor para esta historia? ¿Cuál es la mejor manera de contar esta historia? ¿Es un musical? ¿O es un drama? ¿O tal vez es una película sobre música con buena música regional? Todo se reduce a lo que resulte mejor para esta película".

La banda sonora está fuertemente inspirada en la canción popular mexicana y atraviesa géneros como el mariachi, el banda, jarocho, marimba, el trío romántico, la norteña o el bolero. Además, la conexión de Miguel con la música enriquece la historia, que cuenta con pasajes sonoros sumamente interesantes que terminan conformando la columna vertebral del largometraje.

"Recuérdame", el motivo a lo largo de toda la película

La canción estrella de la película es "Recuérdame", un bolero transformado en canción de cuna que sirve como motivo a lo largo de toda la película. Y se apoya en el conflicto principal que envuelve tanto a la película como a la propia festividad: no hay que olvidarnos de los muertos. Aquellos que vivieron antes que nosotros deben ser honrados y recordados para además poder entender de donde venimos.

La ganadora a Mejor Canción Original del Oscar 2018 fue compuesta por la pareja de Robert López y Kristen Anderson-López, quienes ya tenían experiencia en el rubro. De hecho compusieron "Let it go", la balada principal de Frozen, que también ganó la estatuilla de la Academia en 2014. Fue por eso que el director de Coco, Lee Unkrich, pensó en ellos para esta difícil tarea. "Nos emocionamos, estábamos salivando para encontrar la can­ción correcta para esta hermosa y emocional idea. Fue algo tan fuerte que nos hizo llorar solamente de pensar­", expresaron en una entrevista con The Excelsior.

coco pelicula 2.jpg

La petición de Unkrich era concreta: quería que la canción tuviera una profundidad emo­cional y que tuviera el sentimien­to del amor de un padre hacia un hijo cuando sabe que tiene que irse lejos para trabajar. El presente de la pareja en aquel entonces se encontraba en una situación similar. Con dos hijos de dos y seis años de edad, debían viajar a Los Ángeles para largas jornadas de trabajo, por lo que pasaban mucho tiempo sin ellos.

"También entendíamos muy bien el poder de una canción de cuna para tus hijos, una que ellos pudieran cantar en las noches para sentir que su mamá esta­ba ahí. Y eso es lo que puse en la palabras", explicó Kristen. Para acomodar su visión artística al marco musical que proponía el proyecto, los artistas escucharon la obra de nombres como Javier Solís, Jorge Negrete, Lola Bel­trán y Pedro Infante.

"Puse todo eso en mi cabeza, empecé a tocar, y fuimos muy afortunados de que surgió. Simplemente me senté en el piano y la melodía salió", comentó Robert, quien se vio atravesado por la muerte de su madre en 2019: "Ella falleció en agos­to del año pasado y desde oc­tubre ponemos una ofrenda de Día de Muertos en nuestra casa, es más, no sé si estoy autorizado para hacerlo, pero nos hizo más llevadera su ausencia, porque la trajo de vuelta, como si estuvie­ra allí. Por eso esta canción es para ella".