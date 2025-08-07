El Gobierno confirmó que avanza la privatización de Cine Ar: "Un paso hacia la eficiencia y la libertad económica"







Hoy un mensaje compartido por las redes sociales del INCAA informó la situación sin dar muchos detalles sobre el proceso.

El Gobierno continua con su idea de privatizar Cine Ar.

El gobierno de Javier Milei avanza en las medidas relacionadas al ámbito de la cultura nacional. En marzo de 2024, el gobierno designó al economista Carlos Pirovano al frente del Instituto Nacional de Artes Audiovisuales (INCAA) con el objetivo de aplicar recortes.

Entre las medidas más perjudiciales, modificó la cuota de pantalla, eliminó la "media de continuidad" y disolvió el Comité de Precalificación. En esa línea se anunció el pase de Cine Ar, Cine Ar Play y Cine Ar Estrenos a Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal que depende de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación que maneja el también vocero Manuel Adorni.

Hoy un mensaje compartido por las redes sociales del INCAA dio detalles sobre la privatización de Cine AR:

"AVANZA LA PRIVATIZACIÓN DE CINEAR. Esta medida generará un ahorro de $330.000 USD anuales que dejará de salir del bolsillo de los contribuyentes. Liberaremos al Estado del gasto en salarios ($175k) y operación ($155k), un paso hacia la eficiencia y la libertad económica". El mensaje no da mayores precisiones sobre en que se destinarán esos fondos ahorrados.

¿Qué pasará con Cine Ar? Cine Ar Play es una plataforma de streaming creada en 2015 con soporte técnico de Arsat con más de dos millones de usuarios registrados. Es gratuita, aunque algunos estrenos tienen un costo actual de 400 pesos.

Dependía del INCAA y, por ende, de la Secretaría de Cultura de la Nación, pero ahora esta en manos de Adorni, quien no solo puede controlar directamente los contenidos sino también avanzar en el proceso de privatización parcial o total del proyecto desde Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal.

