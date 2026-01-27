Segundo día de Javier Milei en Mar del Plata: visita a Fátima Florez, degustación en heladería y cierre en la Derecha Fest

El Presidente completará hoy su agenda en la ciudad con visitas al Parque Industrial, una parada informal, y teatro, antes de regresar a Buenos Aires pasada la medianoche.

El Presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó el lunes por la noche una nueva actividad del Tour de la Gratitud en la ciudad de Mar del Plata.

El presidente Javier Milei transitará este martes su segundo día en Mar del Plata con una agenda que combina actividad institucional, gestos de cercanía y un fuerte cierre político. La jornada forma parte del llamado Tour de la Gratitud , con el que el mandatario busca consolidar respaldo territorial y reforzar el vínculo con su electorado más fiel.

La actividad comenzará con un desayuno de media mañana y continuará con una visita al Parque Industrial , donde está previsto que mantenga contactos con empresarios y referentes del sector productivo local. El gesto apunta a reforzar el mensaje económico del Gobierno, en una ciudad atravesada por el debate sobre empleo, costos y competitividad.

Luego, el Presidente realizará una parada en la heladería Lucciano´s , una escala informal que se inscribe en la estrategia de mostrarse en espacios cotidianos y de alta visibilidad pública. El almuerzo, en tanto, será reservado y tendrá lugar en el hotel donde se aloja la comitiva presidencial.

Por la noche, Milei asistirá al teatro para ver a Fátima Florez , en una aparición que vuelve a mezclar lo personal con lo político y que suele generar alto impacto mediático, especialmente en una ciudad con fuerte tradición cultural y turística.

El cierre del día llegará por la noche con su participación en La Derecha Fest , donde está previsto que sea el orador principal. El evento funciona como un punto de encuentro del espacio liberal-conservador y como plataforma para reforzar el discurso ideológico del oficialismo frente a militantes y simpatizantes.

Según el cronograma previsto, el Presidente partirá de Mar del Plata pasada la medianoche rumbo a la Ciudad de Buenos Aires. La jornada se desarrollará en un clima de fuerte exposición pública, en una ciudad donde la visita presidencial también ha despertado protestas y abucheos en inmediaciones del Hotel Hermitage, un recordatorio de que la gira convive con apoyos intensos y rechazos igualmente ruidosos.

Javier Milei refuerza su vínculo con la militancia y ajusta su agenda política en Mar del Plata con el "Tour de la Gratitud"

El presidente Javier Milei llegó a Mar del Plata el lunes para encabezar una nueva etapa del Tour de la Gratitud, la serie de actividades con las que busca mostrar contacto directo con sus votantes y reforzar el respaldo a su gestión. Tras una caravana por la ciudad y un breve discurso en el que aseguró que “están cumpliendo todas las promesas de campaña”, el mandatario intercambió saludos con la militancia y subrayó ejes de su gestión como el equilibrio fiscal y proyectos legislativos pendientes.

La presencia de Milei en la temporada de verano se da en un contexto electoral activo para su espacio, con eventos políticos y culturales que mezclan lo partidario y lo social. Mientras avanza su agenda oficial en la ciudad costera, también fue invitado por Fátima Florez a asistir a su espectáculo, y su participación en La Derecha Fest está programada como uno de los puntos centrales de esta visita.

En paralelo a las actividades oficiales, en las calles de Mar del Plata se expresaron reclamos de distintos sectores que cuestionan las políticas económicas del Gobierno. Estas manifestaciones reflejan que, aunque el Tour de la Gratitud apunta a consolidar apoyos, la recepción del mensaje sigue siendo diversa en distintos espacios sociales.