Paramount+ presentó el tráiler de "Frisco King", su nueva serie protagonizada por Samuel L. Jackson + Agregar ámbito en









La serie escrita y producida por Taylor Sheridan se desprende de "Tulsa King", serie protagonizada por Sylvester Stallone.

Samuel L. Jackson protagoniza la nueva serie de Paramount+.

El nominado al Oscar Samuel L. Jackson se abre camino hacia el poder como Russell Lee Washington Jr. en el tráiler de Frisco King, la esperada serie original del nominado al Oscar Taylor Sheridan.

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La historia comienza el 18 de diciembre, cuando Frisco King se estrene con dos episodios. Luego, se lanzará un nuevo episodio cada viernes, exclusivamente en Paramount+.

De qué trata Frisco King Escrita por Sheridan y producida por Paramount Television Studios y 101 Studios, Frisco King sigue a Lee Washington, un experimentado gánster de Nueva Orleans que llega a Frisco, Texas, y descubre un mundo de negocios turbios oculto bajo la pulida superficie de los suburbios estadounidenses. Tras reclutar a un ambicioso protegido, un chofer leal y una creciente red de socios excéntricos, Lee transforma pequeños negocios ilegales en grandes emprendimientos. Sin embargo, cada nuevo golpe eleva las apuestas y, a medida que crece su influencia, también aumentan los riesgos, lo que lo obliga a estar siempre un paso adelante. Puede que Frisco todavía no lo sepa, pero su nuevo rey ya llegó.

Además de Samuel L. Jackson, la serie está protagonizada por Asa Germann como Teddy, un joven emprendedor, astuto y perspicaz que abandonó la universidad y se convierte en el protegido de Lee; Kai Caster como Keith, un amable valet oriundo de Texas que trabaja en el hotel Sandman de la zona y es reclutado por Lee; Lilah Pate como London y Savanna Gann como Avery, dos animadoras locales reclutadas por Lee que no temen utilizar su encanto para conseguir lo que quieren. Sylvester Stallone también tendrá una participación especial.

Frisco King cuenta con la producción ejecutiva de los nominados al Oscar Taylor Sheridan, Sylvester Stallone y Samuel L. Jackson. También se desempeñan como productores ejecutivos David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, LaTanya Richardson Jackson y Keith Cox.

Además de su rol como productores ejecutivos, Christina Alexandra Voros y Michael Friedman dirigieron cuatro episodios cada uno, mientras que Voros también estuvo a cargo del episodio piloto.

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