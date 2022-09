"Los Anillos de Poder": primeras impresiones sobre la serie de El Señor de los Anillos

El señor de los anillos los anillos de poder Galadriel, interpretada por Morfydd Clark en El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder. Amazon Prime Video

La primera impresión que da la serie, por donde compra al espectador sin ninguna duda, es por el espectáculo visual que presenta y justifica, en parte, los más de u$s100 millones que Amazon invertirá en cada temporada (de las cuales se planean cinco). El retrato épico del mundo fantástico que Tolkien describió tan vívidamente con sus palabras está creado en un nivel al que llegan muy pocas series, tal vez solo Game Of Thrones.

Una sensación es ineludible y es que la mayoría de aquellos que se maravillaron con las películas de Peter Jackson no podrán escapar al encanto de volver a la Tierra Media, de conocer sus rincones, culturas, personajes e historias. Reintroducir el mundo y replicar ese gancho en una adaptación tan dificil desde los papeles no es poca cosa. Pero, digo que justifica “en parte” porque no todas las tramas de la serie salen igual de beneficiadas en los episodios iniciales. Cada una tiene sus aciertos y errores y los desencantos podrían distanciar al fanático y no atraer al espectador casual.

El Señor de los Anillos Los Anillos de Poder.jpg Isildur, uno de los personajes que aparecerán en la serie. Amazon Prime Video

Dentro de las historias de los elfos, aquellas que están protagonizadas por personajes que ya conocimos como Galadriel o Elrond (interpretado en las películas por Hugo Weaving y ahora por Robert Amayo) se sienten las más trabajadas. Aun así, en el caso de la primera, su carácter impulsivo y ambicioso puede resultar en una desconexión entre personaje y espectador. El lazo que se formaba con la humanidad de los Hobbits en "El Señor de los Anillos", va a ser más difícil de conseguir con estos seres inmortales y casi divinos. Aunque, por su parte, la relación de Elrond con los enanos si muestra un lugar más humano, el ímpetu de la serie por diferenciarse de las películas con versiones “más jóvenes” podría alejar a algunos fanáticos duros de Tolkien.

Esa relación con los enanos también permite otra exploración de una raza muy querida de las entradas anteriores que se mantiene fiel en sus características. Además, la serie aprovecha para darnos otro gustazo visual y desplegar la belleza de las minas de Moria en su momento de mayor esplendor. Tal vez, el momento mejor balanceado de la serie hasta ahora.

El Señor de los Anillos_ Los Anillos de Poder - Avance _ Prime Video.mp4

Lo no tan balanceado son las dos tramas restantes. Tanto los pelosos como el romance entre el elfo y la humana son promesas de cosas que podrán desembocar en el gran relato pero rodeadas de defectos. Especialmente, se notan algunos diálogos simplones que desentonan mucho con el universo en el que conviven y cuyas actuaciones ni intentan levantar.

Como dice el famoso poema de la saga literaria: “No todo lo que es oro reluce. Ni toda la gente errante anda perdida”. Este principio no es un paso en falso, es la tímida entrada a algo que todavía promete. "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" tiene seis capítulos más para limar asperezas, ampliar un poco más el mundo y, sobre todo, trabajar a sus personajes con mayor profundidad. La introducción de otros personajes, lugares y meterse de lleno en la trama principal podría ser elemento que falta para que la esperada adaptación de Tolkien agarre el ritmo que necesita.