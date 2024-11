Elecciones en Estados Unidos 2024: Taylor Swift compartió un mensaje recordando a sus fans que es "extremadamente importante" que vayan a votar

En una publicación compartida en Instagram anoche (4 de noviembre), Swift celebró el final de la etapa estadounidense de su gira Eras Tour, que batió récords , y escribió: “Acabo de pasar el mejor momento de mi vida con 207.000 personas hermosas en Indianápolis que nos colmaron de tanto amor, emoción y alegría... Sé que recordaré este fin de semana y sonreiré porque fue como un paisaje de ensueño, todo”.

Luego agregó: “¡Gracias a todos los que vinieron a vernos en nuestros últimos 3 shows estadounidenses! Y les envío un recordatorio amistoso pero extremadamente importante: mañana son las elecciones estadounidenses y su última oportunidad de votar”.

Embed - Taylor Swift on Instagram: "Couldn’t have asked for a more magical way to end our US shows on The Eras Tour. Just had the time of my life with 207,000 beautiful people in Indianapolis who showered us with so much love and excitement and joy… I know I’ll be looking back on this weekend and smiling because it was just like a dreamscape, all of it. Thank you to everyone who came out to see us on our last 3 American shows!! And here’s a friendly but extremely important reminder that tomorrow is the US Election and your last chance to vote. There are only 9 shows left on The Eras Tour. I can’t believe we’re in single digits Next up: getting to finally see my beloved Canadian fans again!! See you for 6 shows in Toronto! : @kevinmazur / @gettyimages / TAS Rights Management"