Elijah Wood sobre las nuevas películas de El Señor de los Anillos: "Qué no sea solo por dinero"

“Surgió de la pasión por estos libros y de querer verlos realizados”, dijo Wood. “Y espero que eso sea, en última instancia, lo que impulse todo hacia adelante con lo que sean estas películas posteriores. Solo espero que sea el mismo factor de motivación fundamental, cada vez que contraten a un guionista y un cineasta, que sea con reverencia por el material de Tolkien y entusiasmo por explorarlo”.

Todo lo que está confirmado sobre Warner Bros. nuevas películas de “El Señor de los Anillos” es que habrá “múltiples” películas basadas en los libros de J.R.R. Tolkien. El estudio no proporcionó información adicional, lo que significa que nadie sabe si la historia continuará antes, después o durante la trilogía original de Jackson.

En una declaración al portal Variety, Jackson y sus principales colaboradoras de “El señor de los anillos”, Fran Walsh y Philippa Boyens, dijeron anteriormente que Warner Bros. “nos mantuvo informados en cada paso del camino” con respecto a las nuevas películas de “El señor de los anillos”. Jackson estuvo detrás de las tres películas de "Rings" y de las tres películas de "The Hobbit", y ganó el Oscar al mejor director con "The Lord of the Rings: The Return of the King".

“Esperamos seguir hablando con [el estudio] para escuchar su visión sobre el avance de la franquicia”, agregaron Jackson, Walsh y Boyens en su comunicado.