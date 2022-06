Elvis Costello logra “resucitar” un dúo

Esta “Resurrection of Rust” puede ser la mayor sorpresa con la que se tope todo fan de Elvis Costello. Como pasa con muchos músicos famosos, antes de fundar The Attractions y convertirse en una de las máximas figuras de la incipiente new wave de fines de la década de 1970, Costello, aun llamado Declan McMcanus tenía un dúo con el ignoto guitarrista, cantante y compositor Allan Mayers y juntos tocaban bajo el nombre de Rusty, sin tener jamás un verdadero impacto en la escena musical del momento. A medio siglo de aquel dúo olvidado, Mayers se contactó con el prolífico Costello, que solo el año pasado lanzó dos discos, y le pidió revivir Rusty aunque sea por una noche. Costello accedió y este “The Resurrection of Rust” es el E.P. con solo seis temas que sorprenden uno a uno, dado que el oyente puede reconocer la voz de Costello pero de buenas a primeras este rock folk es difícil de relacionar con su música habitual. De a poco a medida que avanzan los temas el oyente puede encontrarse con una de las tantas vetas de Costello, por ejemplo en covers como “Evereyboy Knows This Is Nowhere” de Neil Young. Pero más allá de las diferencias este disco es breve, divertido y muestra una prehistoria de Elvis Costello totalmente desconocida, y en un punto es un homenaje del astro a su viejo amigo que no llegó a ser famoso.