En Hollywood ya no quieren dar a conocer recaudaciones

Algunos estudios de Hollywood están ocultando las cifras de recaudación de sus películas en salas, ya que dicen que no quieren ser evaluados por una taquilla magra, típica de un período histórico en el que la pandemia mantuvo salas cerradas durante meses, y que en su reapertura, aún no total, sólo funcionan a 50% de su aforo, cuando no a 30%.