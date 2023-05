Encuentro de Música Popular tributa a Herrera por una vida dedicada a nuestra música

Como solista, además, publicó los álbumes "Señales luminosas" (1997), "Yupanqui en piano" (2000), "La diablera" (2005) y "Gardel" (2010), y entre sus obras destacan las creadas junto a Antonio Nella Castro ("La diablera", "Zamba del chaguanco" y "Navidad 2000"), Margarita Durán ("Zamba del fiero" y "Amanece despacito") y Kiko Herrera ("La huesuda" y "De tinajas"), por citar solamente algunas.

En el contexto del Encuentro musical rosarino, tanto Herrera como Chacho Echenique, músico, compositor e intérprete que compartió con Patricio Jiménez el influyente y notable Dúo Salteño, serán, además, distinguidos como visitantes ilustres por el Concejo Municipal de la ciudad santafesina.

La celebración de la obra y la trayectoria de Herrera a cargo de Eduardo Spinassi, Matias Martino, Susana Ratcliff y Nicolás Muller, entre más, será el sábado 20 desde las 20.30 en el cierre de la actividad en el Teatro del Parque España (Sarmiento y el río).

La velada de clausura además incluirá la Muestra taller de danza de Oscar Farías, el dúo del pianista Sebastián Gangi y el violinista Pablo Farhat y el grupo Cuerdos Vocales.

Antes, la grilla artística del Encuentro que ofrecerá sus tradicionales talleres de formación, abrirá el martes 16 en la Sala Lavardén (Mendoza 1085) con el dúo Wagner-Taján, Garupá, Del Agrio Dúo (Nico y Fede Pérez) y Bruno Arias.

El 17, también en la Lavardén será el turno de las muestras de ensamble de guitarras a cargo de Marcelo Stenta y de ensamble vocal a cargo de Manu Navarro, además de Sergio Zabala, Ángela Irene, Aromo y Chacho Echenique.

El jueves 18 en el Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450) se presentarán Mario Bernachea, Tridente (Mario Diaz- Martín Mansilla- Roberto Calvo), Hilda Alvarado y Marián Farías Gómez; y el viernes en el Teatro del Parque España actuarán Lilián Saba y el concierto "Música argentina para cuerdas" que reunirá a la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario con Martín Neri, Myriam Cubelos, Julián Venegas, Aldana Moriconi, Juancho Perone y Marcelo Stenta bajo dirección de Lucas Querini.

Télam: ¿Puede pensarse que por priorizar tu labor como formadora descuidaste tu andar artístico como autora y pianista?

Hilda Herrera: Totalmente. Aparte siempre fui muy inútil para venderme, aunque nunca le di mayor importancia porque yo viví de la docencia en lugar de hacerlo de este ambiente tan difícil y a veces muy cruel del comercio musical. Pero no lo hubiera hecho de otra manera porque soy así, nací así y esa ha sido mi manera de encarar esta profesión hermosísima y por eso amo tanto la música y sigo aprendiendo y me voy a morir aprendiendo.

T: Una particularidad de tu camino es tocar indistintamente diversos estilos folclóricos y tango. ¿Eso también te perjudicó?

HH: Hay una cosa muy dolorosa, que a mí me decían "pero cómo va a tocar una chacarera esta chica si es cordobesa", como si a la chacarera no pudieras sentirla y tocarla a menos que seas santiagueño, tucumano o salteño. Y lo mismo con el tango, que es una música nuestra que disfruto de tocar y componer porque a mí esas divisiones regionales no me van y, para mí, la música argentina es una sola muy grande y muy variada.

T: Toda una reafirmación de identidad que no se ata a las fronteras y a los estilos…

HH: Es que lo importante es no perder la identidad de la música nuestra y esa ha sido mi lucha. Por eso que me reconozcan ahora en Rosario es muy importante porque lo vivo como un reconocimiento al trabajo más que a la creatividad que me la dio Dios, porque si uno tiene algo de talento es porque te lo regalaron y el asunto es trabajarlo y eso lo que he hecho toda la vida.

T: ¿En ese andar tuyo siempre te manejaste con mucha libertad?

HH: Yo no tuve ningún tipo de condicionamiento para componer, siempre compuse lo que sentí que tenía que hacer y sobre todo tuve la gran fortuna de trabajar con unos poetas espectaculares porque de otra manera no hubiera hecho la música que hice. Trabajar con Nella Castro y con Durán me permitió conectar con grandes poetas, con gente que dijo la verdad en lo que escribía sin pelos en la lengua y eso a mí me ha llegado mucho, tal vez por ser una gran lectora.

Por otro lado, muchas veces me dicen "siempre estás tocando la música de otros cuando deberías tocar más tus temas", y es cierto, pero eso me pasa porque yo he admirado tanto a tanta gente. Por ejemplo, para mí Horacio Salgan es un intocable, lo mismo que Athaualpa Yupanqui, lo mismo que Carlos Gardel, lo mismo que Eduardo Falú, lo mismo que el "Cuchi" Leguizamón o que ese gran olvidado que es Polo Giménez.