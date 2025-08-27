SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Enrique Iglesias y Anna Kournikova serán padres por cuarta vez

Iglesias y Kournikova iniciaron su romance luego de que el cantante español invitara a la tenista para ser protagonista del video de su canción “Escape”.

La pareja ya tienen a los mellizos Lucy y Nicolás, de siete años, y Mary, de cinco.

El clan del cantante español Enrique Iglesias y la extenista rusa Anna Kournikova muy pronto tendrá un nuevo integrante, pues la pareja se encuentra a la espera de su cuarto hijo.

El cantante y la extenista son padres de tres hijos: los mellizos Lucy y Nicolás, de siete años, y Mary, de cinco. En 2017, la noticia del nacimiento de los bebés trascendió recién después del parto. Según confirmó la revista ¡Hola! están esperando al cuarto heredero.

La extensa historia de amor entre Enrique Iglesias y Anna Kournikova

En el 2001, Iglesias y Kournikova iniciaron su romance luego de que el cantante español invitara a la tenista para ser protagonista del video de su canción “Escape”.

La pareja siempre mantuvo un perfil bajo. Viven en Miami y cuidan mucho su intimidad. Inclusive Anna no se mostró embarazada. Ya estaría cursando la mitad del embarazo y se espera que el bebé llegue antes de que termine el año.

Enrique Iglesias tiene 50 años y recientemente declaró que está llevando una vida más tranquila: “Estoy en plan relax, en casa, con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio, verlos crecer... Cada día que pasa crecen rapidísimo y quiero disfrutar. En 24 horas ya han crecido”.

Por su parte, Anna Kournikova tiene 44 años y lleva muchos tiempo retirada del tenis, desde una fuerte lesión que tuvo en su espalda.

