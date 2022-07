Billy Idol tendrá su propio show en Argentina: dónde y cómo conseguir las entradas

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCfmDlNArKlz%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAEXBsuZBspqdiwqitcyCd0JIwVQ6vqvB02XeYTr61cxxxfWwUN0U6HE8ZBb2Ycvci6cIGxM57hKzZCh1sbeI8DkZCA2RRgzWO5OLZAWCZAputOsZCTvkCA6BCq9U3aawqpeVEvbT1iVHYEhgybZC14aB5MDu9z4gDQZDZD View this post on Instagram A post shared by Billy Idol (@billyidol)

El regreso de Billy Idol al país se da en el marco del The Roadside Tour 2022. The Roadside es el primer lanzamiento de Idol en el recientemente relanzado Dark Horse Recordsun sello creado inicialmente en 1974 por George Harrison y ahora dirigido por Dhani Harrison y David Zonshine. Dhani expresó lo que significa recibir a Billy: “No podría estar más emocionado de dar la bienvenida a Billy Idol a la familia de Dark Horse Records. Billy es una leyenda y su música no podría encajar mejor con la personalidad de Dark Horse. He amado su música toda mi vida, así que To poder darle a esta nueva música un hogar en nuestro sello histórico es un gran honor”.

Una de las caras y voces más importantes del rock & roll durante cuarenta y cinco años, aterriza en el país. Billy, primero como líder de la Generación X, entre 1977 y 1981, emergió con tres álbumes que hicieron de la positividad, la profundidad emocional y el alto pop sinónimos del punk rock. En 1982, Idol comenzó una carrera en solitario transatlántica/transgénero que integró el latido del corazón de las discotecas, la profundidad y el drama de la pantalla grande, la desesperación del rockabilly, las líneas audaces y simples del punk y la decadencia del rock & roll.