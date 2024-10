Ester Expósito: cómo fue su discurso contra el machismo en el Bazaar Women of the Year 2024

"Y esto no lo hago por mi, que ya desde hace años sé lo que hay, y me he encargado con mucho esfuerzo de adquirir las herramientas necesarias para gestionar este tipo de situaciones, lo hago por otras personas, otras chicas, que a lo mejor no las tienen o, aunque las tengan, no tienen que aguantar esto al igual que yo tampoco. Estoy cansada y cabreada. Porque resulta que he estado leyendo la estupidez de que me he realizado realizado como 50 cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años, y me pregunto cuánto tiempo más voy a tener que seguir leyéndolo. Lo último ha sido la semana pasada, volvió a ocurrir, y ahora al parecer me he rellenado la cara o me he puesto botox. Que si así fuera, estaría en todo en mi derecho, y ningún desconocido tiene que venir a pedirme nada, porque no le he preguntado, y porque es mi cara y hago lo que quiero con ella. Pero resulta que he subido un poco de peso. Porque, lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos. Y menos mal, porque esto significa que estamos vivas y que no somos muñecas."