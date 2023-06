Estrellas de Hollywood firman carta a favor de una huelga de actores

El próximo 30 de junio vencen los contratos celebrados entre la unión de grandes productoras de Hollywood, asociadas en la AMPTP, y el sindicato de actores de (SAG-AFTRA) que ya votó a favor de una huelga en caso de no resolver un nuevo acuerdo. En medio de intensas negociaciones, 300 estrellas firmaron una carta abierta pidiéndole a sus representantes que no firmen un contrato débil y advirtiendo que están "listos para hacer los sacrificios que sus líderes no".