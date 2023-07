Evacuan un concierto de Noel Gallagher en Estados Unidos por una amenaza de bomba

Antes de que Gallagher pisara el escenario, el lugar ordenó a los asistentes al concierto que abandonaran las instalaciones en respuesta a una amenaza de bomba. La orden se compartió en las pantallas gigantes del lugar que decía: “En este momento, tendremos que evacuar el lugar. Les pedimos que se dirijan con calma a la salida más cercana. Siga las instrucciones del personal y los oficiales de policía. Por la seguridad de todos, no se apresure ni empuje. Gracias por su cooperación."

No ha habido más actualizaciones sobre dónde o cuándo se hizo la amenaza de bomba en el lugar. Gallagher no hizo mención a lo sucedido en sus redes, pero Garbage, que pudo actuar antes de la evacuación, tuiteó: “No tenemos idea de lo que sucedió esta noche. ¡Fuimos todos evacuados y estábamos preocupados por todos! Lo siento, no tenemos información real. ¡Nos acaban de decir que hubo una evacuación de emergencia!”.