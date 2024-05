Facundo Arana contó que tiene cáncer de piel: "Si llegamos a un diagnóstico temprano, puede ser un trámite"

Embed - F A C U N D O on Instagram: "La mejor forma de la medicina es La Prevención. Cuiden la exposición al Sol .. Cada tanto tengo que ir a sacar lesiones en mi piel, carcinomas en estadío temprano.. Hoy sacamos otro .. Todo salió perfecto. Me los voy encontrando chequeándome en casa y sin volverme loco. Y los señalo.. Los médicos son muy felices cuando encuentran que lo que iba a venir, lo agarran temprano porque te ocupaste. “Si llegamos a un diagnóstico a tiempo puede ser un trámite y es una fiesta. Si llegamos tarde, es una pesadilla”.. Gracias a mi Compa.. Gracias Dra. Juliana Martínez del Sel, Gracias Dr. Bernaudo y sus equipos maravillosos.. Gracias Hospital de Clínicas, Gracias Sanatorio de Los Arcos. Gracias a mi Adorada Amiga y Dra. Liliana Aslanián. Gracias a toooodo el Personal de Salud del Mundo! Buenas noches!"

