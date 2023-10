"Homeschooling": el particular método de enseñanza que adoptó Facundo Arana para sus hijos

El actor tiene tres hijos con María Susini, India, Yaco y Moro, y al ser consultado sobre la crianza que eligió para ellos, no dudó en revelar su convivencia día a día. “Mi viejo era juez y se lamentaba no haber pasado tiempo con nosotros y se perdió la primera infancia. Fue por eso que cuando nacieron mis chicos, me acordé de eso y me alejé de la tele para pasar tiempo con ellos. Fue una buena decisión”, contó en PH, Podemos Hablar (Telefé).