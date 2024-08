Final de la temporada dos de "House of the Dragon": cómo sigue la historia según el libro "Fuego y Sangre"

La segunda temporada de House of the Dragon terminó con mucha tensión a medida que los distintos ejércitos comienzan a unirse. A pesar de tener ahora dos temporadas completas, la guerra recién está comenzando. Rhaenyra ( Emma D'Arcy ) ha obtenido una ventaja en el conflicto al encontrar tres nuevos jinetes de dragones, lo que le da incluso a Vhagar motivos para temer, pero los Verdes aún no están fuera del juego. El final de la temporada 2 adelanta eventos importantes para la próxima entrega.

(Atención, a continuación spoilers de la temporada 2 de House of the Dragon)

En Fuego y Sangre, esta es una batalla rápida, a pesar de que los Negros no tienen un trato previo con Alicent. Rhaenyra y Daemon (Matt Smith) llevan a sus dragones a la ciudad, donde los Capas Doradas se vuelven contra los líderes designados por los Verdes al ver a Daemon. Aunque un pequeño grupo de leales a los Verdes protege una sola puerta, la batalla dura solo unas pocas horas antes de que los Negros tomen el control. Incapaz de enviar mensajes, Alicent se rinde y Rhaenyra tiene la ciudad bajo su control.

Sin embargo, es inevitable que haya algunas diferencias. Por un lado, la Caída de Desembarco del Rey se ha adelantado en la línea temporal. La segunda temporada implica que esto será lo siguiente que hagan los personajes, mientras que en Fuego y Sangre se sitúan varias batallas y una muerte significativa entre la Siembra Roja y la Caída de Desembarco del Rey. Además, el acuerdo entre Rhaenyra y Alicent está destinado a la libertad de Alicent, Helaena (Phia Saban) y Jaehaera a cambio de la ejecución de Aegon. Pero con Aegon huyendo de la ciudad en la segunda temporada, Rhaenyra seguramente se sentirá traicionada y puede llegar a negarse a cumplir su parte del trato.

La temporada 3 de House of the Dragon le dirá adiós a uno de sus protagonistas

En Fuego y Sangre hay un evento de suma importancia que ocurre antes de la caída de Desembarco del Rey: la Batalla del Gaznate. Aunque no está claro si el orden preciso de los eventos seguirá siendo el mismo, esta batalla seguramente será pronto, ya que involucra a dos grupos que ya han zarpado. Mientras la Triarquía se alía con los Verdes, se dirigen hacia el Gaznate para romper el bloqueo de los Negros y enfrentarse a Corlys Velaryon (Steve Toussaint) y su flota. Pero en el proceso, se encuentran con el barco que lleva a los dos hijos más jóvenes de Rhaenrya lejos de la guerra.

La versión de la Batalla del Gaznate de House of the Dragon probablemente será modificada levemente, ya que los jóvenes príncipes zarparán desde el Valle en lugar de Rocadragón. Pero en Fuego y Sangre, Aegon el joven, escapa aferrándose a su joven dragón, Nube de Tormenta, quien muere por las heridas sufridas durante la batalla. El escape de Aegon deja atrás a su hermano pequeño Viserys, pero le permite advertir a Jacaerys (Harry Collett), quien vuela a la batalla con las semillas de dragón detrás de él.

House of the Dragon.webp El Principe Jacaerys será una de las bajas de los Negros.

La Triarquía divide la flota, enviando a algunos al Gaznate y a otros a atacar Rocadragón, aunque deciden apuntar a Marcaderiva de los Velaryon en su lugar. Jace y los otros jinetes de dragones atacan a la Triarquía, obligándolos a abandonar la guerra. Sin embargo, no logran salvar al joven Viserys, y gran parte de la flota y la riqueza de la Casa Velaryon son destruidas en el ataque. Peor es la pérdida de Jace y su dragón Vermax, el último de los cuales cae al agua cegado y atrapado. Jace se libera de la silla de su dragón, pero recibe un disparo de ballesta en el agua. La Batalla del Gaznate es una victoria para los Verdes, aunque supone el fin de su alianza con la Triarquía. Mientras tanto, los Negros pierden tanto su ventaja naval como al Príncipe Heredero.

La tercera temporada de House of the Dragon finalmente presentará a Daeron Targaryan

Después de finalmente traer a colación al olvidado Príncipe Daeron, los últimos momentos de la Temporada 2 mostraron a su dragón, Tessarion. Su incorporación a la guerra y la llegada del ejército de Hightower provocan la Batalla de Aguamiel, donde Daeron se hace un nombre. Mientras los Hightower han estado luchando contra los Beesburys y otras familias en el Dominio, Tessarion apenas ha crecido lo suficiente para un jinete, y Fuego y Sangre describe su primera batalla.

Apodada la Batalla de Aguamiel debido al río que detiene el avance de los Hightower, el conflicto ve a los Hightowers rodeados de enemigos, con los Beesburys y Tarlys en un lado y las fuerzas de Rowan y Caswell en el otro. Los Hightowers son superados hasta que Daeron aparece, ganando la batalla. Por su heroísmo, es nombrado caballero y se le da el nombre de Daeron el Osado.

Aunque Fuego y Sangre incluye esta batalla en el momento en que termina House of the Dragon, hay poca información sobre cómo va la guerra en el Dominio, por lo que no está claro el punto exacto en el que termina la historia. Daeron ya está cabalgando con el ejército, y la Batalla de Aguamiel es una introducción adecuada al príncipe Targaryen, por lo que es probable que la temporada 3 llegue a este momento antes. Daeron juega un papel importante en la guerra, y House of the Dragon seguramente le dará un rol preponderante.

Diferencias entre House of the Dragon y Fuego y Sangre

Aunque las dos historias siguen el mismo esquema, hay diferencias significativas entre ellas, y la temporada 2 ya ha revelado algunos cambios significativos respecto al material original. Además de jugar con la línea de tiempo, House of the Dragon ha movido algunos personajes.

Otto Hightower (Rhys Ifans) está preso en algún lugar desconocido en lugar de en Desembarco del Rey cuando Rhaenyra toma el control. Del mismo modo, su hijo, Gwayne (Freddie Fox) esta viajando con Cole en lugar de servir como oficial de la Guardia de la Ciudad.

Sin embargo, el cambio más grande que implica la temporada 2 está en la historia de Rhaena (Phoebe Campbell). La hija de Daemon está en el Valle, donde permanece durante toda la guerra en Fuego y Sangre. Sin embargo, el final la muestra encontrándose con un dragón salvaje, lo que da a entender que ella reclamará a la bestia.

Sheepstealer es el único dragón salvaje reclamado en Fuego y Sangre, pero la tarea la lleva a cabo una chica bastarda llamada Ortigas en lugar de Rhaena. La identidad del jinete cambia la historia, considerando que Rhaena no es una forastera como la semilla de dragón sino una verdadera Targaryen. Sin embargo, el dragón lucha para los Negros, por lo que el cambio no es tan drástico. Seguramente no será el último ajuste que House of the Dragon haga en su adaptación. Lo que suceda a continuación se verá en pantalla a partir de 2026, pero mientras tanto, Fuego y Sangre es la fuente a consultar para saber hacia dónde irá la historia.

La temporada 1 y 2 de House of the Dragon están disponibles en Max.