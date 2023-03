Frankenstein de Guillermo Del Toro para Netflix, cerca de confirmar a un gran elenco

Incluso en sus primeros días, Del Toro parece estar armando un elenco más que interesante. Isaac fue elegido recientemente para interpretar a Kurt Vonnegut en la serie limitada Helltown. Garfield recibió una nominación al Emmy y al SAG por su trabajo en Under the Banner of Heaven y también protagonizará la película de StudioCanal We Live In Time. En cuanto a Goth, se está convirtiendo en la nueva reina del terror con no una, ni dos, sino tres actuaciones aclamadas por la crítica. Con la película de terror X, su precuela Pearl e Infinity Pool, que se estrenó en Sundance.