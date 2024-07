Furia de Gran Hermano habló del afecto de sus fans: "Cuándo salgo me dicen Maradona y Eva Perón"

“Me acongoja un montón todo lo que yo le hago sentir a la gente. Es muy fuerte, me ven como a un ídolo. Me dicen Eva Perón o Diego Maradona. No me comparo, pero me ven así en algunos aspectos y tienen tanto sentimiento por mí, que a veces es tan obsesivo, un amor tan profundo, como si fuera mi propia sangre, que pasa los límites de la pantalla”, explicó.