Georgina Barbarossa destrozó a Jey Mammon: qué dijo

Puntualmente, cuestionó ”cómo contesta” a los periodistas Juan Martín Rago, el nombre original de Mammon, y consideró que “en eso cambió mucho”.

“Me parece que si él hubiese hablado de otra manera, las cosas hubieran sido distintas. Si vos decís: ‘Perdón, me equivoqué. Señores, me equivoqué, era otro paradigma, otra época, uno no tenía tan en cuenta la edad’, creo que la respuesta hubiese sido otra”, consideró la conductora de A la Barbarossa, también por Telefé.

Incluso, concluyó que Mammon “no está bien asesorado” y que eso le genera "pena".

“Yo lo quiero mucho a Jey, y que tenga este momento, la verdad que no me gusta”, aclaró, por las dudas.

Jey Mammon volvió a Argentina.webp

Georgina, hasta cuándo en La Peña

Con respecto a su participación en La Peña de Morfi, Georgina detalló que su contrato era por todo el mes de abril, de manera que el del domingo pasado podría haber sido el último.

“Es como una fiesta ir los domingos a hacer ese programa”, dijo, para graficar su gusto en el reemplazo imprevisto.

Finalmente, se refirió a Jésica Cirio, coconductora del ciclo que creó Gerardo Rozín, y dijo: “La quiero, me parece entrañable, una chica divina. Es muy cariñosa, compartimos todo el domingo juntas”.