Russell Brand es acusado de conducta sexual inapropiada por otras seis mujeres tras su condena por violación

El diario The Times de Londres informó sobre las nuevas acusaciones tras haber revelado la conducta de Brand en una investigación de 2023 que inspiró a mujeres a denunciar sus experiencias a la policía.

Russell Brand fue acusado de conducta sexual inapropiada y comportamiento depredador por seis nuevas mujeres tras haber sido encarcelado por violación y agresión sexual .

El diario The Times de Londres informó sobre las nuevas acusaciones tras haber revelado la conducta de Brand en una investigación de 2023 que inspiró a mujeres a denunciar sus experiencias a la policí a. El reportaje de The Times fue determinante para que Brand fuera declarado culpable la semana pasada de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual.

Una mujer ha denunciado a The Times que Brand tuvo relaciones sexuales con ella sin su consentimiento y que luego se disculpó. Otra mujer afirmó que Brand continuó teniendo relaciones sexuales con ella, a pesar de que le dijo al protagonista de Gru, mi villano favorito , que le dolía. Una tercera mujer acusó a Brand de intentar arrastrarla a un baño en 2015, cuando el actor mantenía una relación con su esposa, Laura Brand .

Brand, de 51 años, negó sistemáticamente haber cometido delito alguno y se declaró inocente durante el juicio. Afirmó que su comportamiento con las mujeres fue "terrible, pero legal" . Durante el juicio, Brand declaró: "El consentimiento es fundamental, esencial, necesario y, en muchos sentidos, más importante que el acto sexual en sí". Sus abogados no respondieron a la solicitud de comentarios de The Times sobre las nuevas acusaciones.

Una mujer, identificada por The Times como Alex afirmó que Brand tuvo relaciones sexuales con ella sin su consentimiento cuando tenía treinta y tantos años. Alex mantenía una relación sexual con Brand en ese momento, pero alegó que el comediante tuvo relaciones sexuales con ella sin preservativo, a pesar de que ella se negó.

“Estaba muy cerca, encima de mí, y me estaba empujando, pero yo sabía que no llevaba preservativo y le dije: ‘No, para’, y empecé a intentar apartarme. Pero… no lo conseguía”, dijo. Alex afirmó que Brand se disculpó con ella en persona y por mensaje de texto. “Lo justifiqué en mi cabeza diciéndome a mí misma: al menos lo admitió”, añadió.

Una segunda mujer afirmó que Brand la lastimó durante el acto sexual tras conocer a la estrella en 2007 en un espectáculo de comedia. Tenía 19 años en ese momento. "Mi cuerpo no estaba preparado para esto y fue doloroso", declaró. "Sentí una oleada de malestar y me asusté. Le dije: 'Me duele', pero no paró. Luego empeoró y fue realmente doloroso. Le dije: 'Para', pero no paró". Añadió: "Era como si... simplemente no estuviera presente".

Otra mujer, que trabajaba en un local de Londres que Brand visitó en 2015, declaró que un miembro de su personal le dijo: «Russell te busca» y añadió: «Está en los baños para discapacitados». Alegó que Brand intentó agarrarla cuando afirmó necesitar papel higiénico.

La condena contra Russell Brand

En sus declaraciones al dictar sentencia tras el juicio de cuatro semanas de Brand, el juez Bennathan describió a Brand como un "depredador sexual". Afirmó que su fama lo protegió hasta 2023, cuando Channel 4 y The Times de Londres publicaron acusaciones sobre su conducta.

El juez rindió homenaje a la “determinación y valentía” de las mujeres que presentaron denuncias contra Brand. “Sin importar lo que vistan, adondequiera que vayan o incluso lo que beban, las mujeres conservan el derecho a decir ‘no’ y a exigir justicia ante los tribunales penales cuando depredadores sexuales como usted, Russell Brand, actúan sin su consentimiento”, declaró Bennathan.

La Policía Metropolitana informó que varias personas presentaron nuevas denuncias penales contra Brand durante el juicio. Los agentes están evaluando las denuncias.