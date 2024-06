"Godzilla y Kong: El nuevo imperio" confirma su fecha de estreno en Max

La película no solo ha encantado a sus seguidores, sino que también ha establecido un nuevo récord para la franquicia, afirmándose como un éxito absoluto.

Esta última entrega de la franquicia es una explosiva aventura llena de acción que sigue el viaje de Kong para encontrar a su familia a través de una capa no descubierta de la Tierra Hueca, y lo que descubre trae consigo la amenaza más peligrosa para la humanidad... una que solo puede ser enfrentada (y posiblemente conquistada) por las fuerzas combinadas de Kong y Godzilla, ahora evolucionados como nunca.

Godzilla y Kong: El nuevo imperio, bajo la dirección de Adam Wingard, ha superado todas las expectativas desde su lanzamiento, brindando una acción sin igual y satisfaciendo ampliamente a su audiencia. La película no solo ha encantado a sus seguidores, sino que también ha establecido un nuevo récord para la franquicia, afirmándose como un éxito absoluto.

El "MonsterVerse", disponible en Max

Además, en Max puedes disfrutar de todas las películas de estos dos titanes: Godzilla (2014) revive al monstruo más icónico en una increíble aventura dirigida por Gareth Edwards. Kong: Skull Island (2017) reimagina los orígenes de Kong con un equipo diverso de exploradores en una isla mítica. Godzilla: king of the monsters (2019) enfrenta a Godzilla con titanes como Mothra, Rodan y King Ghidorah en una lucha por la supremacía. Y en Godzilla VS. Kong (2021), los titanes legendarios se enfrentan en una batalla que decidirá el destino del mundo.

No te pierdas Godzilla y Kong: El nuevo imperio, una aventura que te llevará al corazón de la batalla entre los titanes más grandes, disponible próximamente en Max.