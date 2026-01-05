El actor Warwick Davis aseguró que la nueva serie de "Harry Potter" será "muy fiel" a los libros

La nueva versión de la exitosa serie de fantasía adaptará las siete novelas a lo largo de un extenso período de 10 años.

Davis vuelve a ser parte de una adaptación de "Harry Potter" tras ser parte de las películas.

Warwick Davis dijo dicho que la próxima adaptación televisiva de Harry Potter es “muy fiel” a los libros de J.K. Rowling .

La nueva versión de la exitosa serie de fantasía adaptará las siete novelas a lo largo de un extenso período de 10 años, y cada libro tendrá su propia temporada en HBO. Se espera que la primera temporada llegue a principios de 2027.

La mayor parte del elenco ha sido anunciado, con el recién llegado Dominic McLaughlin para interpretar a Harry, Arabella Stanton interpretando a Hermione Granger y Alastair Stout asumiendo el papel de Ron Weasley.

John Lithgow interpretará al profesor Dumbledore, Nick Frost será Hagrid y Paapa Essiedu interpretará a Severus Snape, mientras que un actor que regresa a su papel de las películas es Davis, quien será el Profesor de Encantamientos y Jefe de Ravenclaw Filius Flitwick en el programa.

En una nueva entrevista con Times Radio, Davis ofreció a los fans de Potter un vistazo a la nueva producción. "Estoy trabajando en ella ahora mismo, pero no puedo decirles nada más que estamos repitiendo esas maravillosas historias, pero con más profundidad y detalle que nunca antes".

“Son adaptaciones muy fieles del libro”, añadió. “Obviamente, contamos la misma historia, así que hay momentos similares que vivimos como actores en el set. Pero es extraño volver a los mismos estudios, repitiéndolo todo, porque Leavesden es donde rodamos las películas”.

Davis también interpretó a un cajero bancario duende en las películas y asumió el papel de voz de Griphook, pero no regresará a esos papeles en la nueva adaptación.

J. K. Rowling y su participación en la nueva serie de HBO

La futura serie se ha visto envuelta en una controversia debido a que Rowling recibió una reacción negativa significativa por sus comentarios anti-trans y su apoyo al fallo de la Corte Suprema del Reino Unido el año pasado de que la definición legal de mujer se basa en el sexo biológico.

La postura de Rowling la ha llevado a enfrentarse a las tres estrellas de las películas de Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, quienes han discrepado públicamente con sus opiniones.

Radcliffe dijo recientemente que le había escrito a McLaughlin para ofrecerle su apoyo. "No quiero ser un espectro en la vida de estos niños, pero solo quería escribirle para decirle: 'Espero que lo pases genial, incluso mejor que yo. Yo lo pasé genial, pero espero que tú lo pases aún mejor'", dijo.