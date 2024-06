Harry Potter: dos ex-Succession serán los responsables creativos de la serie de HBO

La serie, que actualmente aún está en desarrollo, será una adaptación “fiel” de los libros de J.K. Rowling y contará con un nuevo elenco.

Harry Potter es una producción de Warner Bros. Television y Brontë Film and TV de Rowling. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV serán los productores ejecutivos junto a Gardiner y Mylod, así como David Heyman de Heyday Films, quien produjo las películas.

Antes de trabajar en la creación de Jesse Armstrong Succession, Gardiner fue productor ejecutivo de la coproducción de fantasía de HBO y BBC His Dark Materials y fue coproductora ejecutivo de Killing Eve de AMC. También ha escrito en programas como The Rook de Starz y The Man In The High Castle de Amazon.

Otros créditos de Mylod incluyen Game of Thrones, The Last of Us, la serie Minority Report, Backstrom, Shameless y Entourage.