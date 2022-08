The Last of Us: primer adelanto de la nueva serie de HBO

“No tienes idea de lo que es perder a alguien”, responde Joel.

Según la sinopsis de la serie, The Last of Us tiene lugar veinte años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un sobreviviente endurecido, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.

The Last of Us HBO Max

Neil Druckmann y Craig Mazin se desempeñan como cocreadores, productores ejecutivos, escritores y directores. Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan y Rose Lam son los productores ejecutivos. Kantemir Balagov, Jasmila bani, Ali Abbasi, Peter Hoar, Jeremy Webb y Liza Johnson son directores.

El elenco de The Last of Us también incluye a Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Jeffrey Pierce y Anna Torv.

The Last Of Us es una coproducción con Sony Pictures Television. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog producen. Aun no tiene fecha de estreno en HBO y HBO Max.