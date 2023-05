Hilda Herrera festejará sus 91 años con un disco de solo piano editado en Francia

Herrera detalla a esta agencia que además del registro pianístico "hicieron como un documental y me grabaron dando una entrevista porque querían como toda una historial del trabajo mío y eso a mí me llenó de felicidad".

Capaz de ver la otra mitad del vaso, la intérprete y autora sostiene: "Es incongruente esto, pero todo mi reconocimiento como pianista, lo he tenido afuera del país y acá nunca lo tuve en esa dimensión".

Télam: ¿Qué creés que llama la atención de vos como pianista en Europa?

Hilda Herrera: Creo que lo que le llama la atención en Europa es el nivel pianístico de lo que hago al trabajar en base a los ritmos y a las formas de la música argentina. Y mientras esa característica mía acá fue una molestia y me decían "no sabemos dónde ubicarte, si en la música clásica o en la música popular", en Europa han sabido apreciar la manera de poner en el piano toda la rítmica de la música nuestra sin un bombo, sin una guitarra y sin un canto. El piano es un instrumento maravilloso y en todo el mundo el piano siempre llega al alma de la gente y eso se reconoce mucho en Europa.

T: ¿Qué podés develar acerca del repertorio que grabaste?

HH: Grabé "Viejo corazón", un bailecito de Polo Giménez, que es una maravilla; por supuesto grabé al "Cuchi" que no puede faltar, muchas zambas y un tango mío que nunca había grabado. Pero además vinieron Sebastián (Gangi), Lisandro (Baum), Matías (Martino) y Andrés (Pilar) - todos notables pianistas surgidos del semillero del Cimap- e hicimos muchas cosas de las que no sé qué quedara finalmente. Pasa que yo grabo muy rápido porque no me gusta repetir y entonces el primer día hice 16 temas y no podían creerlo, pero es que yo creo mucho en la primera intención y me emociono mucho cuando toco cosas de otros.