Idris Elba reveló que llego a vender marihuana antes de triunfar como actor

Los actores tienden a tener muchos trabajos diferentes antes de triunfar en Hollywood, e Idris Elba no es una excepción. Durante una visita reciente a The Jess Cagle Show, el actor que se encuentra promocionando Sonic the Hedgehog 2 recordó sus primeros días en los Estados Unidos, cuando su carrera como actor "se vino abajo muy rápidamente durante unos cuatro años". Durante ese tiempo, Elba dijo: "Hice muchas cosas, algunas cosas de las que no estoy orgulloso", aunque tuvo algunos clientes memorables.