House of the Dragon: la directora habla de esa "particular" escena

"Él mira sus pies (los de Alicent) y luego se masturba, básicamente", dice la cineasta sobre ese momento en la entrevista. Deberíamos haber sabido que alguien con un pie malformado que mató a su familia podría tener un fetiche de pies.

Kilner, quien previamente dirigió los episodios 4 y 5 de House of the Dragon, confirmó que Sara Hess, productora ejecutiva de la serie y escritora del episodio 9, ideó este desarrollo para Larys. "Su mente es increíble. Quiero decir, realmente nos escribió un episodio maravilloso, tengo que decirlo", comenta Kilner. "Pero, sí, en realidad fue una escena interesante... Curiosamente, obtienes a los coordinadores de intimidad [para] toda la desnudez, pero no piensan en eso para esto". "Es tan intrusivo e invasivo", agrega. "Es una escena realmente sucia".

El momento de Rhaenys en House of the Dragon

La actriz Eve Best (Rhaenys Targaryen) también habló con EW sobre el episodio 9, que resultó tener un gran momento para la Reina que no fue.

Mientras el bando de los Verdes hacen movimientos para poner a Aegon (Tom Glynn-Carney) en el Trono de Hierro después de la muerte del Rey Viserys (Paddy Considine), Rhaenys es prisionera en sus aposentos. Puede escabullirse disfrazada por las calles de Desembarco del Rey, gracias al caballero desertor de la Guardia Real, Ser Erryk Cargyll (Elliott Tittensor). Durante la ceremonia de coronación, Rhaenys se cuela en Pozo Dragón para montar a Meleys, brotando del suelo en una explosión de polvo y piedra.

"Queríamos que ella se levantara como un ave fénix de las cenizas", le dice Kilner a EW.

Hablando de su armadura de guerra, Best señala: "Creo que no la ha usado durante mucho, mucho, mucho tiempo y el hecho de que la esté usando significa como, 'Esto es todo. No más juegos'".

Adelanto del final de temporada de House of the Dragon

Avance del final de temporada _ La casa del dragón _ HBO Max.mp4 HBO

El final de temporada de House of the Dragon se podrá ver el próximo domingo a las 22hs por HBO y HBO Max.