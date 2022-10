House of the Dragon: y así se inicia la danza de los dragones

(Esta articulo contiene spoilers de la serie) House of the Dragon era una de las series más esperadas y que mayor expectativas había generado en los últimos tiempos. Desde su estreno en HBO el 21 de agosto cada domingo fue una cita obligada para los fanáticos de Game of Thrones y la saga literaria de George R.R. Martin. Este domingo, a pesar de la filtración previa, el capítulo final no fue la excepción.