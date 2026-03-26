Jamie Lee Curtis protagonizará la adaptación al cine de una clásica serie de misterio + Seguir en









La ganadora del Oscar interpretará a Jessica Fletcher, una autora de novelas de misterio que también resuelve crímenes.

La actriz protagonizará la cinta que se estrenará en 2027.

Jamie Lee Curtis protagonizará la adaptación cinematográfica de la clásica serie de televisión La reportera del crimen (Murder she wrote), cuyo estreno está previsto para la Navidad de 2027.

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La ganadora del Oscar interpretará a Jessica Fletcher, una autora de novelas de misterio que también resuelve crímenes. El papel se hizo famoso gracias a la fallecida Angela Lansbury, quien protagonizó 12 temporadas de la serie entre 1984 y 1996, así como cuatro telefilmes entre 1997 y 2003.

El éxito de La reportera del crimen y que se sabe de la nueva película En su apogeo, 25 millones de estadounidenses sintonizaban el programa, que también gozó de éxito gracias a las retransmisiones en sindicación y que aún hoy cuenta con un público fiel.

En 2013 se planeó un reinicio de la serie, protagonizado por Octavia Spencer, aunque los planes se archivaron tras la mala acogida que tuvo la idea.

Dirigida por Jason Moore (Pitch Perfect), se sabe poco más sobre este nuevo proyecto, salvo que su estreno en cines está previsto para el 22 de diciembre de 2027. Actualmente, esto significa que se enfrenta a una dura competencia de películas como Avengers: Secret Wars y El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, ambas estrenadas por esas fechas.

Angela Lansbury falleció en 2022 a los 96 años. Su último papel cinematográfico fue un cameo en Glass Onion, la secuela de Knives Out, donde apareció como parte de un grupo jugando al videojuego Among Us. Jamie Lee Curtis ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto en los Oscar de 2023 por su actuación en Everything Everywhere All At Once. Este éxito impulsó el regreso de la veterana actriz de Hollywood, quien protagonizó la esperada secuela de Freaky Friday el año pasado y apareció este mes en el nuevo drama criminal Scarpetta junto a Nicole Kidman.

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