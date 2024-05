Las condiciones de Viggo Mortensen para estar en la nueva película de El Señor de los Anillos

"No sé exactamente cuál es la historia, no la he oído", dijo en una entrevista GK UK. “Tal vez me entere eventualmente. Me gusta interpretar ese personaje . Aprendí mucho interpretando al personaje. Lo disfrute mucho. Sólo lo haría si fuera adecuado en términos de, ya sabes, la edad que tengo ahora y demás. Sólo lo haría si fuera el adecuado para el personaje . Sería una tontería hacerlo de otra manera”.

“Teníamos todo para esta secuencia con un caballero. Habíamos encontrado este gran y enérgico caballo, el tipo de silla adecuado, hicimos una especie de manta medieval y teníamos el disfraz para el caballero”, explicó Mortensen. “Todo estaba bien, y entonces dije, bueno, deberíamos tener una espada. Y miré y había algunas buenas y pensé, bueno, podría ser bueno usar [la espada de Aragorn] que tenía porque es realmente buena. Pero sabía que tendría que pedir permiso porque estoy seguro de que alguien lo notaría, aunque solo lo veas durante unos segundos, no es realmente esencial para la escena y ciertamente no para la película, es solo algo pasajero que ves o no ves”.

“Le pregunté a Peter Jackson si le parecería bien y me dijo: 'Bueno, ¿es muy importante en la historia?' Dije que no, en realidad no lo es”, continuó Mortensen. “Apenas lo notas, pero probablemente alguien lo notará. Dijo que le parecía bien, pero que debería preguntarle a la compañía cinematográfica. Así que me puse en contacto con ellos y estuvieron de acuerdo. Se dieron cuenta de que no era esencial y que no iba a llamar mucho la atención. Y fueron muy amables con eso y nos dieron permiso. Por eso lo hicimos, sólo porque parecía correcto. Fue una especie de accidente de último momento”.