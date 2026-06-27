Ideal para maratonear: la inquietante y adictiva miniserie de Netflix que promete ser un éxito

Un estudiante reservado, un secreto inesperado y una historia cargada de tensión conforman una producción que ya genera expectativa.

Un estudiante reservado y un cuaderno lleno de secretos son el punto de partida de la nueva miniserie de Netflix.

Las producciones surcoreanas continúan ganando terreno entre los suscriptores de Netflix . Después del fenómeno de títulos como "El juego del calamar", "La gloria" o "Estamos muertos", la plataforma vuelve a apostar por una serie que combina suspenso, drama y conflictos psicológicos .

Se trata de El chico de la última fila , que pone el foco en los vínculos entre adolescentes, los secretos familiares y las consecuencias que puede tener una simple decisión dentro de un aula. Con una narración que construye la tensión de manera gradual y un elenco integrado por jóvenes figuras del entretenimiento coreano, la producción aparece como una de las apuestas más fuertes del catálogo-

La historia gira alrededor de Kim Ji-hoon , un estudiante de secundaria que llama muy poco la atención entre sus compañeros. Siempre ocupa el último banco del salón, habla lo justo y parece pasar inadvertido para todos.

Su rutina cambia cuando una profesora descubre un cuaderno donde el adolescente escribe observaciones muy detalladas sobre la vida de quienes lo rodean. Lo que en un principio parece un simple ejercicio literario empieza a transformarse en algo mucho más complejo.

Cada anotación revela conflictos personales, secretos familiares y situaciones que los protagonistas preferirían mantener ocultas. A medida que esas historias salen a la luz, el ambiente escolar comienza a tensarse y aparecen enfrentamientos que modifican la relación entre alumnos, docentes y padres.

La miniserie alterna el drama con momentos de suspenso psicológico y plantea interrogantes sobre los límites entre observar, escribir y exponer la intimidad ajena. También pone sobre la mesa temas como el bullying, la presión académica, la soledad y la necesidad de ser visto dentro de un entorno donde muchos personajes esconden más de lo que muestran.

Netflix: tráiler de El chico de la última fila

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Netflix: elenco de El chico de la última fila