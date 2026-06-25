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25 de junio 2026 - 21:30

Después de dos años de espera: Netflix estrenó la segunda parte de uno de los live action más queridos

Tras una larga espera por parte de los fanáticos, la plataforma de streaming lanzó la nueva temporada de una de sus series más populares.

La N Roja lanzó la segunda temporada de una de sus series más queridas.

La N Roja lanzó la segunda temporada de una de sus series más queridas.

Freepik

La larga espera terminó. Una de las series más aclamadas de los últimos tiempos finalmente estrenó su nueva temporada en Netflix. Aunque la producción tardó mucho más de lo habitual en lanzar estos capítulos, el gigante del streaming escuchó el reclamo de los fanáticos y ya habilitó la continuación de esta historia.

Tras un final de temporada que dejó a todos boquiabiertos, Avatar regresa a la pantalla para continuar el viaje de Aang. En esta entrega, el maestro del aire deberá seguir su lucha contra la Nación del Fuego y aprender a controlar el resto de los elementos para cumplir con su destino y traer la paz al mundo.

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Avatar Netflix
La serie volverá a la plataforma con su segunda temporada.

La serie volverá a la plataforma con su segunda temporada.

De qué trata Avatar: La leyenda de Aang - temporada 2

La historia retoma los acontecimientos exactamente donde terminaron al final de la primera parte. Aang logró detener el ataque de la Nación del Fuego contra la Tribu Agua del Norte y repelió la invasión, aunque la batalla estuvo lejos de ser sencilla.

Ahora, el nuevo Avatar debe continuar con su misión. Ya domina el aire, aprendió a controlar el agua y su próximo objetivo será dominar el elemento tierra. Para lograrlo, deberá viajar junto a sus compañeros al gigantesco e inestable Reino Tierra. Allí buscarán a un maestro capaz de enseñarle a controlar este nuevo elemento.

Esta nueva temporada presentará a Toph, una niña ciega, rebelde y carismática que se unirá al grupo y ayudará a Aang a cumplir su objetivo. Mientras tanto, deberán mantenerse alerta, ya que la Nación del Fuego enviará a la princesa Azula, hermana del príncipe Zuko, para acabar con los planes del protagonista.

Netflix: tráiler de Avatar: La leyenda de Aang - temporada 2

Embed - Avatar: La leyenda de Aang | Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: elenco de Avatar: La leyenda de Aang - temporada 2

  • Gordon Cormier
  • Kiawentiio
  • Ian Ousley
  • Dallas Liu
  • Paul Sun-Hyung Lee
  • Elizabeth Yu
  • Daniel Dae Kim
  • Momona Tamada
  • Thalia Tran
  • Maria Zhang

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