Inauguraron una estatua de Mirtha Legrand: qué dijo "La Chiqui"

La polémica canción de Nacha Guevara: ¿qué dijo Mirtha?

A su vez, Legrand habló sobre la canción que compuso Nacha Guevara "Estoy muy cansada" donde apunta contra La Chiqui y Susana Giménez.

“Me cansé de oír tanta pavada/ Me cansé de comer ensalada/ Me cansé ya de Mirtha y Susana/ Me cansé del trap y las baladas”, dice la canción.

Tras enterarse de este tema que compuso Nacha, Mirtha Legrand contó cómo se sintió al escucharlo: "Qué lástima, yo le tengo una gran ternura y es una verdadera artista. Me mandó invitación para su estreno, pero iré la semana que viene recién", empezó diciendo la diva.

Lejos de molestarse, La Chiqui siguió elogiando a Nacha: "La verdad es muy amorosa conmigo cada vez que nos encontramos. La quise invitar a mi cumpleaños, le mandé invitación pero pienso que no era el número correcto el que tengo", comentó.

Por último, Mirtha dijo: "Ella es talentosa, días pasados la escuche en radio diciendo cosas muy cariñosas sobre mi persona. Me fascina todo lo que hace y es una verdadera artista. Siempre elogio sus manos, le digo que parecen de una adolescente. Bueno, doy por finalizado el tema".