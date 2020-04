Selena Gómez reveló que sufre de bipolaridad

“Recientemente fui a uno de los mejores hospitales mentales en Norteamérica, el hospital McClean, y después de muchos años de pasar por muchas cosas distintas me di cuenta de que soy bipolar”, comentaba la cantante de 27 años.

Pese a esto, la estadounidense dijo que estar informada al respecto de su diagnóstico y sobre este trastorno hace que no esté asustada: "Cuando llegué a conocer más información, en realidad me ayudó. Todo esto no me asusta una vez que lo sé".

Además, Gómez hizo una referencia a que es de Texas, Estados Unidos y su familia, como tantas otras, no acostumbran hablar de salud mental: “Tenés que aparentar que estás bien. Pero luego me enojo como una niña, una adolescente o lo que sea. Simplemente quise saber todo sobre esto, y eso quitó mis miedos”

“Cuando era chica le tenía miedo a las tormentas eléctricas, y mi madre me compró libros sobre tormentas eléctricas así podía saber más al respecto y no iba a tener más miedos. Y eso funcionó por completo. Es algo que me ayuda muchas veces”, aseguró Gómez, relacionándolo con la situación en la que se encuentra hoy.

Luego de que en 2018 haya sufrido problemas de depresión y ansiedad y hoy un trastorno de bipolaridad, para concluir dijo: “Quiero dedicarme a mi salud y felicidad, por eso he decidido que la mejor decisión en este momento es tomarme un tiempo”