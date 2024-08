"IntensaMente 2" sigue batiendo récords de taquilla

El mal arranque en cines de Blink Twice y la nueva versión de The Crow

En otras partes de la taquilla internacional, dos nuevos lanzamientos -Blink Twice y la nueva versión de The Crow- no lograron hacer mella. El thriller psicológico de Zoe Kravitz, Blink Twice, fracasó con u$s6,7 millones en 73 territorios extranjeros. También decepcionó en EEUU con u$s7,2 millones, lo que elevó su recaudación global a u$s14 millones.

Según se informa la película que marca el debut como directora de Kravitz, tiene un presupuesto de u$s20 millones antes de las repeticiones de rodajes, por lo que está bastante bien posicionada en su recorrido por las salas de cine. Channing Tatum, el prometido de Kravitz, protagoniza la película como un multimillonario tecnológico que invita a una camarera (Naomi Ackie) a su isla privada para una lujosa fiesta donde las cosas comienzan a tomar un giro siniestro. Amazon MGM está distribuyendo la película en los EEUU, mientras que Warner Bros. se encarga del lanzamiento en las salas de cine en el resto del mundo.

A The Crow, de Lionsgate, le fue aún peor, con u$s3,8 millones en 44 mercados internacionales y unos tristes u$s4,6 millones en EEUU, lo que totalizó u$s8,5 millones a nivel mundial en su debut. Bill Skarsgård es el protagonista de la película, una espeluznante reinvención de la novela gráfica convertida en película de 1994, como un músico asesinado que resucita para vengar la muerte de él mismo y su prometida. Su producción costó u$s50 millones.