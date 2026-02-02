La Cancillería argentina felicitó a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández

La dirigente derechista logró el triunfo este domingo al alcanzar el 50% de los votos. "La Argentina seguirá trabajando con el nuevo Gobierno en favor de la libertad, la democracia y el crecimiento económico", expresó el Palacio San Martín.

La Cancillería argentina felicitó este lunes a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández , por su triunfo en las elecciones del domingo y extendió el saludo al pueblo costarricense "por la ejemplar jornada cívica que llevó a cabo".

Con 39 años, Fernández se impuso en los comicios presidenciales con el 50% de los votos, frente al 32% que consiguió Álvaro Ramos y el escueto 4% de Claudia Dobles .

Su triunfo representa una continuidad del oficialismo, referenciado en el actual mandatario Rodrigo Chaves. La futuro primera magistrada tiene simpatías por el líder de El Salvador, Nayib Bukele.

Tras conocerse los resultados, el Gobierno argentino emitió un comunicado de felicitación. "La Argentina y Costa Rica comparten principios y valores democráticos, en particular el compromiso con la libertad, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos", indica el escrito.

Indica, además, que esos valores "sustentan una histórica relación de amistad, la cual continuará fortaleciéndose bajo los liderazgos del Presidente Javier Milei y la Presidente electa Laura Fernández".

"La Argentina reafirma su disposición a seguir trabajando junto al nuevo Gobierno de Costa Rica en beneficio de los intereses comunes, así como de la seguridad y el crecimiento económico de la región", finaliza el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En tanto, el canciller Pablo Quirno compartió el documento y sumó: "Felicitaciones a la Presidente electa Laura Fernández y al pueblo de Costa Rica".

Quirno afirmó: "La Argentina seguirá trabajando con el nuevo Gobierno y los socios regionales en favor de la libertad, la democracia y el crecimiento económico".

Politóloga de 39 años, nacida en Puntarenas, una de las zonas más golpeadas por el avance del narcotráfico, Laura Fernández se formó académicamente en Costa Rica y desarrolló su carrera política bajo el liderazgo del presidente Rodrigo Chaves, de quien es considerada su principal heredera.

Especialista en políticas públicas, ocupó cargos clave durante la actual administración y se consolidó como la figura de continuidad del oficialismo. Se define como liberal en lo económico y conservadora en lo social, con un discurso confrontativo que le permitió imponerse en primera vuelta.

Bukele fue, de hecho, el primer jefe de Estado en felicitarla tras el triunfo. “Le deseo el mayor de los éxitos”, escribió en la red social X. En un video de campaña difundido semanas antes de la elección, Fernández había asegurado al mandatario salvadoreño que la seguridad seguiría siendo “una de las más altas prioridades” de su futura administración, en línea con los proyectos impulsados por Chaves.

Sus adversarios políticos la acusan de adoptar de manera oportunista el llamado “modelo Bukele”, valorado por su eficacia en la reducción de la violencia, pero cuestionado por organismos de derechos humanos debido a denuncias de detenciones arbitrarias, abusos y torturas bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador.