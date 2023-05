Jimena Barón y el insólito momento que vivió en un encuentro íntimo

Fer Dente: -¿No comías nada? ¿Por selectiva?

Jimena: -No, porque no tenía tiempo. Y después me pasaron cosas insólitas. Estuve seis meses sin nada.

Fer: -¿Qué te pasó? Una insólita decime…

Jimena: -No, no importa.

Fer: -¿Enfermedades?

Jimena: -¡Ay, Fernando!

Fer: -No, por ahí me decís "tuve un herpes".

Jimena: -Una vez, un chico se desmayó. Sí, se desmayó.

Fer: -Con esta otra foto que tengo acá puedo entender por qué se desmayó. Mirá, él (Matías Palleiro) no se desmayó.

Jimena: -No, él no se desmaya. Porque se lo pedí a Dios.

Shows de Jimena Barón

El 13 y 14 de junio Jimena Barón presentará su tercer disco, Mala Sangre, en el Teatro Ópera. Además, interpretará las populares canciones de sus trabajos anteriores, La Tonta y La Cobra.

Luego, la actriz y cantante visitará Córdoba (el 30 de junio) y Rosario (el 1 de julio).