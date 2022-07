Los abogados de Amber Heard solicitan anular el fallo en el juicio iniciado por Johnny Depp

En un memorando de amplio alcance, los abogados de Amber Heard argumentan que el veredicto favorable a Johnny Depp en le reciente juicio por difamación que enfrentó a los ex marido y mujer no está respaldado por pruebas. El documento, presentado ante el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, también argumenta que Depp no presentó evidencia de malicia o difamación real.