Jorge Porcel Jr. anunció que le hará juicio a Netflix por usar la imagen de su padre en la serie sobre Moria Casán + Agregar ámbito en









El mediático reclamó que nunca fue consultado por los derechos del humorista y adelantó que buscará un resarcimiento económico, aunque no descartó un acuerdo extrajudicial.

Jorge Porcel Jr anunció acciones legales contra Netflix y la producción de la serie "Moria".

Jorge Porcel Jr. anunció que iniciará acciones legales contra Netflix y la producción de la serie Moria por utilizar el nombre y la imagen de su padre, el histórico humorista Jorge Porcel. El reclamo surgió luego de que Jorgito saliera al aire en La Mañana con Moria y asegurara que nunca fue consultado para el uso de esos derechos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ante las repreguntas de los panelistas, el propio Porcel Jr. se encargó de aclarar el eje de su reclamo: no tiene que ver con cómo fue representado su padre en la ficción, sino con el uso de su figura sin autorización ni acuerdo económico de por medio.

"Con Moria está todo más que bien, con toda la parte artística también, pero le voy a hacer juicio a la producción porque están usando el nombre de mi padre y yo tengo los derechos. Estamos protegidos por la ley, estamos evaluando con mi abogado", explicó en la entrevista.

Hernán Jiménez interpreta a Jorge Porcel en la serie Moria. Jorge Porcel Jr.:"Estamos protegidos por la ley" El cómico también adelantó que su reclamo no se va a limitar a esta producción: "Hay otra serie que van a hacer con mi papá, y voy a hacer lo mismo, les voy a hacer juicio. Actuamos a derecho y es contra las empresas".

Consultado sobre el fondo de su planteo, Porcel Jr. remarcó que no cuestiona el derecho a producir una biopic, sino la falta de compensación hacia los derechohabientes: "Si se quiere hacer una biopic, yo creo en la libertad de expresión, creo en la cultura, soy un artista y celebro que se creen películas. Pero hay un pequeño gran detalle: hay derechos y yo soy un derechohabiente. Hay un personaje que hace de mi padre y, si apareciese un segundo en la película, a mí me tienen que dar un resarcimiento económico como a cualquiera de los familiares que están siendo mencionados. Eso lo respalda la ley, no es un capricho mío".

El animador fue más allá y apuntó directamente contra las plataformas de streaming, a las que acusó de beneficiarse económicamente sin repartir ganancias con la familia: "Cualquiera que sea hijo de alguien que se nombra en una serie, tiene que recibir dinero sí o sí. Las plataformas se están llenando de oro con lo que a mí me corresponde cobrar por la imagen de mi padre. Todos se llenan de plata y a mí me dejan cagado de hambre, y encima siempre que hablan de mí lo hacen de modo despectivo, como si yo fuera un vago. Me tienen que pagar lo que me corresponde". Hacia el final de la nota, Porcel Jr. —quien se gana la vida como animador de fiestas— dejó una puerta abierta a resolver el conflicto sin llegar a la Justicia: "Yo respeto el trabajo ajeno, pero la productora y la plataforma van a tener que pagarme un resarcimiento. Estaría bueno llegar a un acuerdo, que sea amigable, y si no será judicial". En la ficción, el papel de Porcel está a cargo de Hernán "Curly" Jiménez, quien aparece en escenas ambientadas en la época en que el humorista compartía escenarios y producciones con Moria Casán, Susana Giménez y Alberto Olmedo.