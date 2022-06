Julieta Laso lleva lo urbano del tango al sonido ancestral del norte

Julieta Laso cuenta de manera espontánea que se sigue asombrando de haberse convertido en cantante, y mucho menos de la orquesta más importante del tango moderno, la Fernández Fierro, de la que fue la primera voz femenina. “Yo me venía formando como actriz, y pensaba que mi futuro estaría en el teatro, pero de pronto me conecté a través de la actuación con músicos que siempre coincidían en que mi voz era perfecta para el tango. Fue todo muy rápido, apenas había empezado a cantar con un par de músicos amigos y de pronto estaba con la Fernández Fierro, y para colmo mi debut con la orquesta no fue acá sino en gira por Australia, de Melbourne a Tasmania pasando por Adelaide y Sidney.. Fueron cuatro años sin parar un minuto, y yo que había viajado poco recorrí después toda Europa con un concierto cada día en una ciudad diferente. Pasaban las semanas y no sabía si salíamos de Brujas o llegábamos a Amsterdam, era una locura”. Aunque no ha transcurrido una década de sus giras con la Fernández Fierro, está claro que los músicos, sobre todo los de tango, estaban empezando a “deconstruirse”, como sucede en la actualidad, por lo que cuando recuerda la experiencia de ser la única mujer recorriendo el planeta en medio de una troupe de una veintena de varones, Laso hace una pausa emotiva, lo piensa un poco y dice “Había que tener mucha, mucha paciencia. Por suerte en estos pocos años las cosas cambiaron bastante, y ahora ya es algo común que una orquesta de tango también pueda estar integrada por mujeres”.