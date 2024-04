Keane vuelve a la Argentina para celebrar los 20 años de ''Hopes & Fears'': cómo sacar las entradas

"Estamos encantados de contarles que iremos a Latinoamérica en noviembre. El aniversario número 20 de 'Hopes and Fears' no estaría completo si no lo celebráramos con ustedes . No tenemos dudas de que su pasión y emoción serán la manera perfecta de culminar este increíble año", anunciaron en sus redes sociales.

Dónde y cuándo conseguir las entradas para el show de Keane

Las entradas se podrán adquirir en dos etapas: primero, una preventa para los clientes del Banco BBVA Francés el próximo lunes 8 de abril a las 13. Luego, dos días después, se habilitará la venta general a la misma hora. Se podrán adquirir por la página web del Movistar Arena.

''Hopes & Fears'' fue publicado en 2004 y catapultó a la banda a la fama mundial. Las canciones ''Somewhere Only We Know'', ''Everybody's Changing'' y ''Bedshaped'' fueron éxitos totales. Junto con la gira de celebración de los 20 años, el 10 de mayo lanzarán una versión remasterizada del álbum.

Además de tocar el disco entero, también incluirán canciones de otros de sus trabajos: ''Under The Iron Sea'' (2006), ''Perfect Symmetry'' (2009), ''Night Train'' (2010), ''Strangeland'' (2012) y ''Cause and Effect'' (2019).

Keane, una banda con muchos fanáticos en Argentina

Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Richard Hughes y Jesse Quin (quien se unió más tarde a la banda) siempre elogiaron al público argentino y destacaron al país como uno de los mejores lugares para dar un show. Siempre que la banda se presenta, la convocatoria no falla.

Estuvieron en la Argentina en el Quilmes Rock de 2007 en la cancha de River y luego volvieron dos años más tarde en el Club Ciudad de Buenos Aires, esta vez por su cuenta. En 2013, llenaron el Luna Park con dos fechas, el 11 y 12 de abril.

Luego de un descanso por tiempo indefinido, la espera terminó en 2019 cuando anunciaron un nuevo álbum y una gira que lo acompañaría. Así, vinieron el 29 de noviembre a nuestro país, en el Movistar Arena.