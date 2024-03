Tom Jones vuelve a la Argentina: dónde conseguir las últimas entradas disponibles

Sus primeras canciones, marcadas e impulsados por la trascendencia de su programa televisivo “This is Tom Jones” (1969) siguen siendo al día de hoy grandes éxitos, como “What's New Pussycat?", "Delilah", "Green, Green Grass of Home", o “Is Not Unusual”, su primera canción en alcanzar el puesto #1 en los charts, un 1 de marzo, hace 59 años.